Die Per-Albin-Hansson-Siedlung erzählt ihre Geschichte

Die Per-Albin-Hansson-Siedlung ist gewaltig! 14.000 BewohnerInnen leben in etwa 6.000 Wohnungen - in einem der größten Wohnhauskomplexe Österreichs. Es war für Wien das erste große Wohnhausprojekt nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Benannt nach dem schwedischen Ministerpräsidenten, welcher maßgeblich an Hilfsleistungen für Österreich beteiligt war. So häufte sich mit der Zeit viel Geschichte in der PAH-Siedlung an. Und diese Geschichte gilt es heute zu erzählen.

Wie kann eine Siedlung ihre Geschichte besser erzählen, als mit einer eigenen Stadtteil-Zeitung? So wurde die neue Zeitung, wieder benannt nach einem schwedischen Ministerpräsidenten - Olof Palme - enthüllt. Auf 14 Schaukästen lädt die PAH-Siedlung zur Geschichts- und Erzählstunde.

Bei der feierlichen Eröffnung konnte Bezirksvorsteher Marcus Franz bereits in die Geschichte der PAH-Siedlung und somit Favoritens eintauchen.