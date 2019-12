Seit 66 Jahren sind die Sternsinger in Wien unterwegs.



WIEN. Auch heuer sind wieder die Sternsinger vom 27. Dezember bis zum 6. Jänner unterwegs. Rund 4.100 Menschen beinahe jeden Alters sammeln in ganz Wien für die Dreikönigsaktion für eine bessere Welt.

Die Spenden, die von den drei Weisen dabei gesammelt werden, kommen Menschen in strukturell benachteiligten Ländern zu gute. Ein Beispiel: In Nairobi leben 60.000 Kinder auf der Straße. Viele müssen betteln oder Müll sammeln, um zu überleben. Durch die Dreikönigsaktion wird etwa Nahrung, Kleidung und fürsorgliche Betreuung finanziert. Aber auch medizinische Betreuung oder eine profunde Ausbildung stehen auf der Agenda.

Promis für die "Drei Weisen"



Der Einsatz der Sternsinger hat prominente Fürsprecher, wie etwa Kardinal Christoph Schönborn: "Das Wichtigste am Sternsingen ist, dass Kinder in einem sehr wohlhabenden Land nicht vergessen, dass es Menschen in vielen Teilen der Welt sehr viel schlechter geht."

Auch Jahrhundert-Kicker Herbert Prohaska lobt den Einsatz für die Dreikönigsaktion: "Die Sternsinger zeigen uns, was durch Teamarbeit möglich wird. Gemeinsam bieten sie Menschen in der ,Dritten Welt' die Chance auf eine bessere Zukunft. Das ist großartig!"

2,6 Millionen in Wien



Insgesamt konnten die "Drei Weisen" bei der Wiener Aktion 2019 rund eine Million Euro ersingen. Wenn auch Sie die Sternsinger unterstützen wollen, können Sie Ihre Spende sogar von der Steuer absetzen. Sie müssen das nur beim Besuch der "Sänger" bekannt geben.

Daten und Fakten



• Im Winter 1954/1955 waren die ersten Sternsinger unterwegs.

• In Österreich gibt es 85.000 Sternsinger, davon sind 4.100 in Wien unterwegs. In ganz Europa sind es rund 500.000.

• Zwei Drittel der Sternsinger sind Mädchen.

• Ca. 180 Euro ersingt jedes Sternsingerkind bei seinem Einsatz für eine gerechte Welt.

• Rund 500 Hilfsprojekte werden pro Jahr damit finanziert.

• Bislang haben rund 4 Millionen Kinder und Jugendliche an der Aktion teilgenommen.

• Seit 1954 konnten die Sternsinger in Österreich über 450 Millionen Euro ersingen.

• Es ist auch möglich, die Dreikönigsaktion per Überweisung zu unterstützen:

IBAN AT41 6000 0000 9207 8215

BIC OPSKATWW

Verwendungszweck: Dreikönigsaktion