In Favoriten haben in diesem Schuljahr drei neue Schulen eröffnet.



FAVORITEN. Im 10. Bezirk gibt es 33 Volksschulen (davon sechs privat), 15 Neue Mittelschulen (davon drei privat), fünf AHS (davon zwei privat) und vier Berufsbildende Höhere Schulen. Doch der Bedarf nach mehr ist da.

Mit dem laufenden Schuljahr gibt es nun drei neue Schulen im zehnten Bezirk. So etwa die Wienerbergschule in der Biotope City. Sie ist eine Mittelschule mit berufskundlichem Schwerpunkt in der Gödelgasse. Kontakt unter www.wienerbergschule.at

Der Campus Grundäckergasse.

In der Grundäckergasse eröffneten zwei ganztätig, verschränkt geführte Schulen in einem Gebäude. Gestartet wurde mit sieben Mittelschulklassen und fünf Volksschulklassen. Mit voller Belegung sollen es 13 Volksschulklassen und 12 Klassen Mittelschule werden.

Die Wienerbergschule in der Biotope City.

Zusätzlich wurde der Zubau zur Schule Pernerstorfergasse und Quellenstraße eröffnet. Mehr über die Schulen in Favoriten erfahren Sie hier.