Favoriten: Konzert „Mit Musik geht alles besser“ am 10.9.

Bitte um Anmeldungen: Telefon 01 689 81 93 (Anrufbeantworter)

Das Bezirksmuseum Favoriten (10., Ada Christen-Gasse 2 B) weist auf den Konzert-Nachmittag „Mit Musik geht alles besser“ hin: Am Donnerstag, 10. September, werden die charmante Sopranistin und Vortragskünstlerin Ingrid Merschl und der bewährte Pianist Roman Teodorowicz das Publikum mit einem stimmungsvollen Liederreigen bestens unterhalten. Der Eintritt zu der vergnüglichen Veranstaltung ist gratis. Auf dem Programm stehen „Flotte Melodien aus Operette, Schlager und Wienerlied“. Beginn: 15.00 Uhr. Die Zahl der Sitzplätze ist wegen der Corona-Pandemie beschränkt. Das ehrenamtliche Museumsteam (Leitung: Eva Fischer) nimmt gerne telefonische Anmeldungen unter der Rufnummer 689 81 93 (Anrufbeantworter) entgegen. Reservierungen per E-Mail: bm1100@bezirksmuseum.at.

Die 2 Mitwirkenden richten einen Appell ans Publikum: „Trübe Gedanken haben da keinen Platz, nur strahlende Gesichter und gute Laune“. Nach dem melodiösen Teil erhalten Besucherinnen und Besucher an diesem Nachmittag interessante Informationen über die bewegte Geschichte des 10. Bezirks. Auskunftsfreudige Bezirkshistorikerinnen und Bezirkshistoriker führen auf Wunsch durch die Schauräume und runden die ausgestellten Exponate mit fundierten Fakten und Zahlen sowie mit amüsanten Anekdoten ab. Umfassende Internet-Infos: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Favoriten (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Bezirksmuseum_Favoriten/

Gesangssolistin und Moderatorin Ingrid Merschl:

www.merschl.at

Kultur-Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/