Einmal ein Paar Fotos von unseren Paradies mit der Bemerkung Gartenanblick von Außen.

Im Herbst wird ein bisserl was geändert. Leider mussten wir Hortensien die circa 20 Jahre alt waren entfernen.

Der Schädling war Bio mäßig nicht zu bewältigen.

Mir bekannt als Napfschildlaus die ihre Eier in den Achseln der Hortensien legt. Schaut aus wie Penaten Creme da kommen dann die Jungtiere raus.

Also muss man was Ändern. Wir sind ja nicht mehr die jüngsten. Ich glaube es muss auch kürzer getreten werden ;-). Das Letzte Fot so schaut dieser Schädling aus.

LG Renate