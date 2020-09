In der Alxingergasse wird an die dunkle Seite der Geschichte erinnert: Die Stadträtinnen Kathrin Gaál und Veronica Kaup-Hasler enthüllten eine Gedenktafel, um der jüdischen Deportation zu gedenken.

FAVORITEN. Wo heute in der Alxingergasse 97-103 ein Gemeindebau steht, befand sich früher ein Obdachlosenheim. Das NS-Regime nutzte dieses als Versammlungsort für die Deportation von Jüdinnen und Juden.

Gedenken durch alle Parteien



Zwischen Oktober 1941 und Juli 1942 waren in der Alxingergasse mehr als 500 Menschen untergebracht. Sie wurden schließlich ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und teilweise von dort weiter in andere Vernichtungslager, wo sie ermordet wurden.

Am Dienstag, 25. August 2020, wurde eine Gedenktafel am heutigen Gemeindebau montiert. Diese wurde durch einen Antrag aller Parteien im Favoritner Bezirksparlament ermöglicht. Zur Enthüllung dieses Denkmals kamen die Stadträtinnen Kathrin Gaál und Veronica Kaup-Hasler.

"Nie wieder"



„Wir müssen an die dunklen Seiten unserer Vergangenheit erinnern, damit unser Blick für die Herausforderungen in der Gegenwart scharf bleibt", so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. "‚Nie Wieder‘ ist mehr als eine Floskel, es ist auch mehr als eine Haltung. ‚Nie Wieder‘ muss bedeuten, dass wir so handeln, dass sich dieses dunkelste Kapitel unserer Geschichte nie wieder wiederholen kann.“

„Die bewegende Geschichte des Ortes und der ehemals jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner zeigen einmal mehr, wie wichtig, ja unerlässlich jede Erinnerungsarbeit im öffentlichen Raum ist", so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

"Es ist ein Sichtbarmachen von und ein zeitgemäßer Umgang mit unserer Vergangenheit, auch und besonders in ihrer historischen Ambivalenz. Erinnerungskultur in Form von bildlichen Darstellungen, textlichen Manifestationen, aber auch von Gedenkfeiern bieten die Möglichkeit der aktiven Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadt“

Gedenkkultur



„Gedenkkultur ist ein ganz wichtiger Teil des Umgangs mit der Geschichte unseres Bezirks. Mit dieser Gedenktafel wird daran erinnert, dass am Ort dieser Wohnanlage Ereignisse vorgefallen sind, mit denen den Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Bezirks unvorstellbares Leid angetan worden ist“, so Marcus Franz, Bezirksvorsteher von Favoriten.

Die Initiatioren der Gedenktafel: Viktor Schwabl (Grüne), Wolfgang Cadilek (Team HC Strache), Harald Kremsl (ÖVP), Christine Hahn (Neos), Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) und Christian Schuch (FPÖ, v.l.).

Die Wohnhausanlage in der Alxingergasse, bei der es sich um eine Baulückenverbauung handelt, wurde zwischen 1957 und 1958 errichtet. Das sechsgeschossige Wohnhaus verfügt über 92 Wohnungen.