(siv). Begonnen hat alles im Jahr 2016, ebenfalls in Favoriten - am Reumannplatz. Mit seinem ersten Store "Kenny's World of Juices wollte Kenan "Kenny" Koc für gesunde Smoothies und Speisen aus aller Welt für seine Gäste sorgen. Schon damals hatte er vor, zu expandieren. Der Plan ist aufgegangen, mittlerweile ist aus "Kenny's" eine Gastronomie-Kette mit zehn Lokalen entstanden. Das Angebot umfasst neben den frisch gepressten Smoothies gesunde Poké oder Porridge Bowls, Waffeln und mehr.

Besonders wichtig sind Kenny und seiner Frau und Geschäftspartnerin Laura Uzman-Koc ihr "Top Healthy Fast Food Konzept". "Wir beziehen all die frischen Zutaten von regionalen Händlern, alles bei uns ist nachhaltig und natürlich hausgemacht", so das Paar. Ihr Slogan ab dem ersten Lokal: „Essen kennt keine Grenzen, Essen verbindet uns Menschen.“

Neuer Grätzel-Treffpunkt

Für ihren neuen Store am Wienerberg haben sie sich das Geschwisterpaar Tina und Boban Pavlovic als Franchisenehmer und Geschäftspartner ins Boot geholt. Mit ihrem Lokal in der Gödelgasse 3 in der neuen Biotopcity haben sich die beiden den Traum der Selbständigkeit erfüllt. Sie freuen sich auf ihren neuen Grätzel-Treffpunkt und bieten am Eröffnungstag - Donnerstag, 7. Juli, ab 10 Uhr - alle Bowls zum halben Preis an. Auch weitere Eröffnungsangebote sind geplant. Denn: "Unser Ziel ist, gesunde Ernährung auch in den Randbezirken zu ermöglichen", so das Geschwisterpaar.

Info: www.kennys.at