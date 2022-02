Fadesse in den Semesterferien war gestern: Das Ferienspiel bringt Spiel, Spaß und Spannung.



WIEN/FAVORITEN. Turnen, tauchen oder tanzen: Wir haben die besten Events des Ferienspiels für die kleinen Favoritner auf einen Blick.

Bubblemaker

Tauchen und Schnorcheln macht riesigen Spaß – noch dazu mit einer richtigen Tauchausrüstung. Doch bevor es los geht, gibt es eine Einführung von den Profis. Kinder von 8 bis 13 Jahren können mit einem Ferienspiel-Pass um 5 Euro mitmachen. Gestartet wird im Amalienbad am Reumannplatz am Samstag, 5. Februar, um 16 Uhr pünktlich. Weitere Termine sind am Mittwoch, 9. Februar, um 9 Uhr, und am Samstag, 12. Februar, um 16 Uhr. Infos gibt es bei der Dive Company unter Telefon 01/330 93 35.



Tarantella

Tanzen wie ein echter Sizilianer, heißt es in der Brotfabrik in der Absberggasse 27, Stiege 3 im Objekt 19 am Montag, 7. Februar, um 18.30 Uhr. Den Spaß für die ganze Familie gibt es auch am 14. und 21. Februar. Anmelden kann man sich unter Telefon 01/367 25 54. Die erste Schnupperstunde ist mit der Kinderaktivcard gratis. Mehr Infos hier.

Mit Blumengesicht fällt auch das Tanzen leichter.

Foto: Bubu Dumic

Coole Kicks und Moves



Young-ung Taekwondo können Kinder von sechs bis 13 Jahre einmal in der Laxenburger Straße 87 ausprobieren. Der Sport erhöht Konzentration, Reaktion, Atmung und Disziplin. Start ist am Montag, 7. Februar, um 17 Uhr pünktlich. Dauer: eine Stunde – und die erste Schnupperstunde ist gratis. Weitere Termine gibt es am 8. und 10 Februar. Infos und Anmeldung unter Telefon 01/996 990 050.

Eislaufen



Ob die ersten Schritte auf den Kufen oder die perfekten Bewegungen: Am Eisring Süd können sich die Favoritner Kids austoben. Am Montag, 7. Februar, heißt es von 10 bis 19 Uhr in der Windtenstraße 2: Los geht’s. Kinder zahlen 6,50 Euro, mit dem Ferienspiel-Pass nur 3 Euro. Weitere Termine gibt’s vom 8. bis zum 11. Februar. Infos unter 01/604 44 43.

