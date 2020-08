Eine Grätzel-Zeitung in City-Lights-Form wurde im Hansson-Zentrum präsentiert. Mitwirkende werden noch gesucht.

FAVORITEN. Das Nachbarschaftsservice wohnpartner hat mit Grätzel-Zeitungen bereits in Floridsdorf und Donaustadt gute Erfahrungen gesammelt. Nun bekommt auch Favoriten ein Medium, das auf Nachrichten von und für Nachbarn setzt und den Menschen vor Ort ein ungefiltertes Sprachrohr gibt: die "Hansson-Palme".

Der Name ist ein Mix aus der Per-Albin-Hansson-Siedlung und dem Olaf-Palme-Hof. Erscheinen soll die Grätzelzeitung auf den City-Lights bis zu vier Mal im Jahr. Die Zeitung ist auf 13 großen City-Lights-Vitrinen (1,2 mal 1,8 Meter) entlang des Bergtaidingwegs zu sehen.

14.000 Bewohner



Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal freut sich über das partizipative Projekt: „Die neue Grätzel-Zeitung gibt den Bewohnerinnen und Bewohnern der Per-Albin-Hansson-Siedlung die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen, zu informieren und die eigene Lebenswelt sichtbar zu machen. All dies erhöht die Identifikation mit dem Stadtteil und trägt zur Wohnzufriedenheit bei."

In der Hansson-Siedlung leben rund 14.000 Menschen in 4.700 Wohnungen, die sich in der aktuellen Ausgabe über die historische Entstehung der Hansson-Siedlung informieren können. In Zukunft stehen aktuelle Beiträge und Fotos über das Grätzel im Mittelpunkt.

Mitwirkende gesucht



Das Projekt soll in Zukunft von den Bewohnern gestaltet werden, so wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „Alle Mieterinnen und Mieter der Umgebung sind eingeladen, am Zeitungsprojekt mitzuarbeiten. .“

Aktuell arbeitet an „Hansson-Palme“ ein rund zehnköpfiges Redaktionsteam, das gerne noch durch Ehrenamtliche erweitert werden kann. Das wohnpartner-Team 10 freut sich über Interessenten. Von Text über Fotos bis hin zu Illustrationen reicht die Bandbreite, um die eigene Kreativität einbringen zu können. Weitere Infos unter der Telefonnummer: 01/24 503-10957.