George-Washington-Hof: Stadtbaum-Experte Alexander Mayr-Harting verteilt Lob und Tadel..



WIEN/FAVORITEN. Der George-Washington-Hof war in den 1930er-Jahren ein Vorzeigemodell. Eine Gartenstadt sollte der heute denkmalgeschützte Wohnkomplex werden. Und das ist auch gelungen: Hier gibt es weitläufige Innenhöfe mit Namen wie Ulmenhof oder Akazienhof.

Dementsprechend wurden auch zahlreiche Bäume gepflanzt. Noch heute gibt es im George-Washington-Hof, der großteils in Favoriten und zu einem kleinen Teil in Meidling liegt, 35 Bäume, darunter fünf Jungbäume. In den angrenzenden Grätzeln gibt es Alleen und viel Grün. Das ist einer der Gründe, warum die Menschen hier gerne wohnen und leben. Die Anlage gilt bis heute als vorbildhaft in Sachen "Grün".

Schutz vor Hunden



Bei einem Lokalaugenschein entdeckte Alexander Mayr-Harting von der "Initiative Stadtbaum" auch viel Lobenswertes: "Die abgestorbenen Jungbäume der vergangenen beiden Jahre wurden durchwegs nachgepflanzt", freut er sich.

Positiv: Die Jungbäume haben ein Holzzaun, der vor Hunden schützt.

Foto: Karl Pufler

hochgeladen von Karl Pufler

Auch die Pflege sei verbessert worden. So finden sich beim Großteil der Jungbäume nicht nur Standhilfen, die den Wuchs gerade halten, sondern auch Holzzäune zum Schutz vor Hunden.

Birkenhof hinkt nach



Allerdings gibt es auch Kritik von Mayr-Harting. So fallen ihm immer wieder Beschädigungen bei den Standhilfen auf. "Da braucht es einfach mehr Kontrolle", so der gelernte Forstwirt.

"Die Verbesserung der Grünflächenpflege ist im Birkenhof leider noch nicht angekommen", konstatiert Mayr-Harting. "Dort vegetieren einige Birken, wie im Jahr 2020, vor sich hin", lautet seine Kritik. Zwei Bäume seien bereits abgestorben.

Baumpatenschaften



"Der Zustand der Bäume wird regelmäßig überprüft", heißt es dazu von Wiener Wohnen, die für die Fläche verantwortlich sind. "Wir wissen, dass Bäume eine große Rolle für die Wohnqualität der Bewohnerinnen und Bewohner spielen und ein wichtiger Naturbezug sind."

Die Jungbäume werden großteils gut betreut, so Stadtbaum-Experte Alexander Mayr-Harting.

Foto: Karl Pufler

hochgeladen von Karl Pufler

Deshalb wurden auch die Verpflichtungen der beauftragten Gartenbaubetriebe bei der Anwuchspflege von Jungbäumen erweitert. Das betrifft unter anderem die Verwendung von Gießsäcken.

Was halten Sie von einer Baumpatenschaft

"Eine Baumpatenschaft wäre hier eigentlich perfekt", regt Alexander Mayr-Harting an. Was das ist? Die Mieter kümmern sich um die Pflege und die Bewässerung einer Jungpflanze.

Mehr Informationen zu dieser Aktion gibt es bei Wohnpartner unter der Telefonnummer 01/245 03–25 960.