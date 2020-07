Man beachte bitte folgende Eintragung für den September 2020. Ich hoffe für alle KünstlerInnen und uns das Publikum, dass es nicht geschieht. Wir alle Brauchen die Kultur. Das es vielleicht abgesagt werden könnte durch Corona.

Ingrid Merschl Programmvorschau

Mit Musik geht alles besser

Mit flotten Melodien aus Operette, Schlager und Wienerlied

unterhalten Sie Ingrid Merschl und Roman Teodorowicz!

Trübe Gedanken haben da keinen Platz, nur strahlende Gesichter

und gute Laune.

Anschließend stehen Ihnen die Museumsmitarbeiter gerne für eine

Führung durchs Museum zur Verfügung

Datum: Donnerstag, 10. September 2020 – 15.00 Uhr

Ort: Bezirksmuseum Favoriten im HdB Hansson Zentrum,

1100 Wien, Ada Christen-Gasse 2b – Eintritt frei

0676/5346989 – ingrid@merschl.at– www.merschl.at

Elfriede Ott – Ein Wiener Liebling

Am 12.Juni jährt sich zum ersten Mal der Todestag von der wohl wienerischsten

Schauspielerin und Gesangsinterpretin der jüngsten Vergangenheit.

Dabei war ihr Start in die „Traumkarriere“ nicht so vielversprechend,

Elfi oder Evi wie sie von guten Freunden und Kollegen genannt wurde musste

sich alles erkämpfen, und war sehr ehrgeizig, was dann auch belohnt wurde.

Theater, Film, Fernsehen und Konzertveranstalter rissen sich um sie,

und das Publikum lag ihr zu Füßen.

Ingrid Merschl (Gesang und Moderation)

und ihre Cousine Prof. Eva Ott (Klavier)

begeben sich auf Spurensuche was den Zauber von Elfriede Ott sowohl als Schauspielerin, Sängerin und Mensch ausmachte.

Eine Veranstaltung der Bela Bartok Gesellschaft – ermöglicht durch die Kulturkommission Favoriten

Datum: Mittwoch, 23. September 2020 - 16.00 Uhr

Ort: Theatersaal in der Seniorenresidenz am Kurpark Oberlaa

1100 Wien, Fontanastraße 10 - Eintritt frei

0676/5346989 – ingrid@merschl.at– www.merschl.at

Reservierungen unter:

Homepage: www.merschl.at

e-mail: ingrid@merschl.at

Tel.: 0676/5346989 ab 10.00 Uhr

Die letzten 2 Fotos sind in unseren Waldmüllerzentrum Kultur 10 von mir gezaubert geworden. Ich habe ja einen großen Fundus an KünstlerInnen Fotos.

LG Renate Blatterer