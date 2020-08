Die Wohnungsnot steigt in ganz Wien und immer mehr neue Wohngrätzel werden in Favoriten errichtet. Soll dieser Trend weitergehen oder gibt es noch Raum im Bezirk?



FAVORITEN. Favoriten ist zweifellos einer der lebenswertesten Bezirke Wiens – was aber nicht heißt, dass alles perfekt ist.

Bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen am 11. Oktober stellen Sie mit Ihrer Stimme auch die Weichen für die Zukunft des 10. Bezirks. Eines der umstrittensten Themen ist der Bauboom, der viele neue Stadtviertel in Favoriten entstehen lässt. Soll sich das ändern oder brauchen wir mehr Wohnungen?

Ihre Meinung zählt!



Schicken Sie uns an favoriten.red@bezirkszeitung.at Ihre Antworten. Anhand dieser wird die bz ein Stimmungsbild von der aktuellen Situation erstellen und von den Kandidaten für die Wahl Lösungsvorschläge einfordern.

Alle vier Fragen, die gestellt werden, finden Sie hier.