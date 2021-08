Der Favoritner Herbert Gmeiner ärgert sich darüber, dass es kaum möglich ist, von der Kundratstraße links in die Triester Straße einzubiegen.



WIEN/FAVORITEN. "Jeden morgen staut es sich in der Kundratstraße endlos lang", ärgert sich Roland Gmeiner. Das Problem: Die Anrainer aus diesem Grätzel können kaum links in die Triester Straße stadteinwärts einbiegen. "Der Verkehr ist hier so dicht, dass nur maximal ein bis zwei Autos hier durchkommen", so Gmeiner.

Der Rückstau ist so lange, dass der Favoritner in der Früh oft fünf Minuten warten muss, um überhaupt aus seiner Garage ausfahren und sich in den Verkehr in der Kundratstraße einordnen zu können. "Schon jetzt wohnen viele Menschen hier, aber es wird in dem Grätzel ja noch gebaut", fürchtet sich Gmeiner vor einem künftigen Verkehrskollaps.

Braucht es eine längere Grünphase für Linksabbieger?

Keine Lösung in Sicht



Verschärft wird das Problem auch dadurch, dass über die Kundratstraße ja auch die Anfahrt zur Klinik Favoriten und dem Unfallkrankenhaus Meidling erfolgt.

Eine Lösung dieses Problems steht aber nicht in Sicht. "Hier kann man den Linksabbiegern leider nicht mehr Zeit geben", so Bezirksvize Gerhard Blöschl (SPÖ). "Wir haben hier schon öfter kontrolliert und das beste herausgeholt." Mehr Zeit kann im Moment für die Linksabbieger nicht gegeben werden.