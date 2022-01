Das Hochzeitsportal www.hochzeits-fotograf.info hat die schönsten Hochzeitsbilder des Vorjahres prämiiert. Mit dabei: Margareten und Favoriten.

WIEN/MARGARETEN/FAVORITEN. Eine Hochzeit ohne Fotos ist für die meisten Paare einfach nicht vorstellbar. Schließlich möchte man sich auch in Zukunft an diesen schönen Tag erinnern. Auch in Zeiten von Instagram & Co. legen die meisten, die sich das Ja-Wort geben, viel Wert auf ein tolles Erinnerungsfoto.

Bist du verheiratet?

Das Portal www.hochzeits-fotograf.info hat auch heuer wieder die schönsten Abbildungen des Vorjahres bewertet. Zur Auswahl standen mehr als 1.200 Bilder, die in 15 Kategorien eingeteilt wurden.

Sieg mit Venedig Mit diesem Hochzeitsfoto wurde der Margaretner Fotograf Michele Agostinis Sieger in der Kategorie "Destination Wedding".

Foto: Michele Agostinis

hochgeladen von Karl Pufler

Dieses Mal ist Wien sogar zweifach vertreten: So konnte in der Kategorie "Destination Wedding" der Margaretner Fotograf Michele Agostinis den ersten Rang erringen. Sein venezianisches Stimmungsfoto fängt nicht nur die Stimmung der Lagunen-Stadt ein, sondern bringt auch die traute Zweisamkeit des Brautpaares zur Geltung.

In der Kategorie "Gartenhochzeit" setzte sich die Favoritnerin Astrid Neumann durch.

Foto: Astrid Neumann

hochgeladen von Karl Pufler

Die Favoritnerin Astrid Neumann siegte in der Kategorie Gartenhochzeit. Ihr Foto zeigt die vertraute Zweisamkeit mitten in der Natur, die das Paar scheinbar die ganze Umgebung vergessen lässt.

Das könnte dich auch interessieren:

Das Chadim als Hochzeits-Location