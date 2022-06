Im Weltmuseum am Heldenplatz gibt es eine kleine, interessante Ausstellung.

Chaekgeori ist koreanisch und wenn ich es richtig verstanden habe, bezeichnet es so etwas wie unser Stillleben. Unser Stillleben zeigt "stille" Objekte wie Blumen, Früchte, einen erlegten Fasan oder Hasen, einen geputzten Fisch, aber keine Menschen.

Das koreanische "Stillleben" zeigt auch keine Menschen, außer auf einem BIld in der Ausstellung, sondern - Bücherregale voller Bücher, und das in allen Varianten. Eigenartig! Diese Bildmode kam im 18.Jh. aus China nach Korea und wurde im 19.Jh. zur richtigen Volkskunst. Auch solche Menschen malten oder kauften Chaekgeori, die vielleicht gar nicht lesen konnten...

Im 21.Jh. kamen in die Bücherregalfächer auch Laptops, Handys, Kosmetika, und in der Ausstellung sieht man auch Paravans als täuschend echte Bücherregale bemalt.

Mir imponiert eine Kultur, die dem Buch, dem Lesen einen so hohen Stellenwert einräumt!