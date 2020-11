In Covid-Zeiten ohne 100 %-ige Quarantäne waren jene Ecken der inneren Stadt Wiens gut geeignet zum Spazieren, wo es keine Geschäfte und also kein Shopping gibt, so Am Hof.

Diese Kirche hat einen langen Namen: "Kirche zu den neun Chören der Engel", aber sie ist eher als Kirche am Hof oder Kirche der Wiener Kroaten bekannt. Der Vorgängerbau wurde Ende des 14.Jh.-s errichtet, mehrmals umgestaltet, die heutige riesige und deswegen eher nicht besonders schöne Fassade stammt vom Ende des 17.Jh.-s.

Ihre Geschichte ist abwechslungsreich. Sie war Karmeliterkirche, Jesuitenkirche, Mendikanten (Bettelorden)-Kirche (deswegen ohne Glockenturm) und Garnisonkirche... Das zeigen auch die verschiedenen Bauphasen, so etwa die 1771 nachträglich am Dach angebrachte kleine Glocke, der dann im 19.Jh. zwei weitere folgten. Mehrere Päpste haben hier Auftritte zelebriert, in jüngerer Zeit (1983) Johannes Paul II. und 2007 Benedikt XVI.

Unter der Kirche befnden sich gleich zwei Grüfte, die so genannte Jesuitengruft mit etwa 90 Bestattungen (bis 1786) und die Montecuccoli-Gruft. Fürst Montecuccoli war ein italienischer Feldherr in Habsburgs Diensten, er starb 1680 in Linz.

Der wunderschöne gotische Albrechts-Altar (1439) ist - schön restauriert - heute im Museum des Stiftes Klosterneuburg zu sehen.