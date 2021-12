Sie steht natürlich in der Servitengasse, im Servitenviertel. Sie ist eine frühe Barockkirche, 1670 Mariä Verkündigung geweiht. Die späteren Fresken stammen vom Rodauner Maler Josef Adam Mölk, der von Maria Theresia in den Ritterstand erhoben wurde.

Sie ist Pfarrkirche für die damalige Vorstadt und heutigen Bezirksteil (Alsergrund, 9.Bezirk) Rossau.

Die Altäre sind fast alle verhängt, weil die Kirche gerade renoviert und die BIlder restauriert werden.

In der Kirche befindet sch das Grabmal des Fürsten Octavio Piccolomini. Er kämpfte im Dreißigjährigen Krieg gegen den Feldherrn Wallenstein. Piccolomini unterstützte den Servitenorden.