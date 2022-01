...jedenfalls für Tauben, Möwen und Enten. Sie schwimmen in den Teichen, flattern im Sonnenschein und watscheln herzig am Ufer herum. Sie haben keine Scheu vor den Spaziergehern. Noch steht ein geschmückter Christbaum am Wasser, kann sich aber nicht spiegeln, weil das Volgelvolk zu viel Wellen und Spritzer produziert. Aber schon knospen, ja blühen einige Pflanzen in diesem Frühling Anfang Januar.

Die Statuen, hauptsächlich große Komponisten, die den Stadtpark schmücken, mussten nicht für den Winter eingepackt werden. Es gibt keinen Winter. Allerdings wird er irgendwann kommen, oft erst im Februar, und dann weh den Knospen. Die Komponisten werden es schon aushalten.