Diese Blumen waren im Sommer wirklich von Natur aus so blau. Jetzt beobachte ich diese Bildchen voller Sehnsucht nach dem Sommer.

Vielleicht wird der nächste Sommer wirklich einer wie früher. Es hängt nur von uns ab, ob wir der Wissenschaft vertrauen oder nicht. Ob wir den Wahnsinnigen glauben, dass irgendwelche Leute uns, das Land, die Wirtschaft und überhaupt alles mit Gift oder was kaputt machen wollen. Warum wollten sie das? - Anders gesagt; wenn sie das gewollt hätten, hätten sie das längt mit dem Trinkwasser, mit dem Speisesalz etc. etc. machen können... (Ups. Hoffentlich habe ich jetzt kein neue Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt! Liebe Leute, ich weiß, die Leser von MeinBezirk.at nicht dumm und nicht leichtgläubig sind.)