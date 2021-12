Ich finde gemein, dass ich einen Führerschein haben muss, um Auto fahren zu dürfen.

Ich finde gemein, dass ich mich an Einbahnen halten muss.

Ich finde gemein, dass ich nach 3 Wodkas und 5 Bier nicht Auto fahren darf.

Ich finde gemein, dass man mich gegen eine gefährliche ansteckende Krankheit impfen will.

Ich finde gemein, dass ich mich an Gesetze halten muss, nur damit die Gesellschaft funktioniert und die anderen keinen Schaden nehmen. All das beschneidet meine Freiheit und zerstört die Demokratie, die ich meine.

Da kommen irgendwelche sogenannte Demokraten und behaupten, dass ich eh alle Freiheiten habe, z.B. lautstark demonstrieren und Maskenträger anpöbeln kann, meine echte Wahrheit im Internet verbreiten und die sogenannten Wissenschaftler öffentlich beschimpfen.

Sie sagen, ich darf das eh alles. Sie sagen, ich soll auf andere Länder schauen, wo es nicht geht und in die Geschichte zurück blicken.

Was kümmert mich die Geschichte! Ich lebe in der Gegenwart und schaue ich die Zukunft. Die Geschichte ist eh von Politikern erfunden, um mich in die Irre zu führen. Aber ich weiß, was ich weiß, ich sehe klar. Meine Meinung steht.

(Nach diesem Albraum war ich schweißgebadet erwacht.)