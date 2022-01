220 000 m², hügelig, mit Fernblick auf die Berge im Südwesten Wiens. Teich, Wasservögel, große Spielplätze, eine kleine Freiluftarena. Ein Obelisk vom Meister Leherb gestaltet. Ganz in der Nähe das Laaerbergbad und die Per Albin Hansson Siedlung. Die U1-Station Altes Landgut führt auch direkt hierher.

Das ist der Favoritner Volkspark, auch Entenpark genannt. Ich habe schon öfters darüber berichtet, auch die schönen bunten Vögel fotografiert.

Heute waren es eher die Bäume, die uns beeindruckt haben: die Weiden wie Gold im Sonnenschein. Dunkelgrün, hellgrün, frühlinglich. Kahle graue und weiße Stämme. Efeubewachsene hohe Nadelbäume - wie ein Zauberwald.

Und so wenige Spaziergeher. Ein idealer Ort in Pandemie-Zeiten zum stillen, erholsamen Spaziergang.