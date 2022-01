Ein sonniger Spaziergang in den stillen Gassen des 4. Bezirkes. Es ist keine Flaniergegend, daher gibt es kaum Menschen auf den Straßen. Wir können die namenlosen, aber schönen städtischen Häuser bewundern. Niedrige aus dem 18. und frühen 19.Jahrhundert und hohe mit 5-6 Stockwerken vom Ede des 19.Jahrhunderts. Das war die Gründerzeit - die Hausherren haben auh mit prachtvollen Fassaden demonstriert, wie gut es ihnen geht.

Eine Gedenktafel können wir nur mit großer Mühe enträtseln: In der Heumühlgasse 4 lebte der "Tonsetzer und Pianist" Ignaz Bröll (1846 - 1907).

Irgendwann kommen wir zum Naschmarkt. Höchst erstaunlich - der Naschmarkt - so gut wie leer...