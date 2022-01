Das ist ein prominenter, wunderschöner Platz im 8., darauf stehen die Piaristenkirche und die Piaristenschule. Aber wer kennt heute noch den Namensgeber?

Dabei könnte Jodok Fink gerade heute ein Beispiel für uns sein.

Er war ein Bauernbub aus dem Bregenzerwald, Vorarlberg, geboren 1853. Viele seiner Geschwister starben im Kindesalter, ebenso viele seiner eigenen Kinder. Das war damals so. Er fand neben seiner Arbeit als Landwirt Zeit, um in die Politik zu gehen. Kurz gefasst: der christlich-sozial gesinnte Bauer wurde neben dem Sozialdemokraten Karl Renner Vizekanzler der jungen Ersten Republik Österreich.

Er vertrat von Anfang an die Selbständigkeit Österreichs und war gegen den Beitritt zum Deutschen Reich. Dieser Gedanke war nach dem Zerfall der Monarchie verbreitet, denn viele glaubten nicht an die Überlebensfähigkeit des kleinen "Rest-Österreich".

Es wird ihm bis heute lobend nachgesagt, dass er ein Mann des Ausgleiches war, ein Brückenbauer zwischen zwei politischen Polen, die damals für viele unvereinbar schienen.

Er starb 1929 und wurde in seinem Herkunftsort Andelsbuch begraben. Österreichweit erinnern Denkmäler und Straßennamen an diesen Mann der Verständigung.