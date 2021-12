Spaziergang in Kaisermühlen, vorbei am Austria Center. 2 lange, lansam vorwärts schreitende Menschenschlangen warten auf ihre Impfung bzw. auf die Ausstellung der Impfausweise. Rund herum die imposanten Hochhäuser von Kaisermühlen.

Man will zu Weihnachten die Familie treffen, einander umarmen; und in solchen verrückten Zeiten, wie wir sie haben, braucht man dazu die Sicherheit der 2-fachen und wenn es sich zeitmäßig ausgeht, der 3-fachen Impfung. Es ist nicht anders als bei Grippe-, Zecken-, Tetanus- und anderen Impfungen. Die meisten wissen das, und sie möchten auch die Wirtschaft schonen, dem Tourismus wieder auf die Sprünge helfen, denn ein 5., 6., 7.Lockdown würde nicht nur auf unser Gemüt schwer lasten, sondern auch unserem Land weiter schaden.