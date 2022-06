Das Dom Museum Wien, so der offizielle Name, ist ein kleines Museum, birgt aber Schätze. Es ist direkt am Stephansplatz, Nummer 6, im Palais Zwettlerhof. Covid-bedingt oder nicht, ich war die einzige Besucherin...

Das Museum ist in den letzten 10 Jahren umgebaut und erweitert worden. Der berühmte Architekt Boris Podrecca arbeitete daran. 2020 wurde es mit dem Österreichischen Museumspreis ausgezeichnet.

Ich fand 3 Ausstellungen vor: erstens die ständige Sammlung mit dem Domschatz von St. Stephan, zweitens und damit verbunden die Otto Mauer Sammlung, und drittens die aktuelle Ausstellung "arm & reich". Ich werde in eigenen Beiträgen über all das berichten. Hier möchte ich bloß die Blicke aus den Museumsfenstern präsentieren und das schöne Stiegenhaus.