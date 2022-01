Sie ist absolut wichtig und nützlich, schützt mich vor den Tröpfchen und unsichtbaren Aerosolen der anderen - und ebenso werden die anderen von mir geschützt. Aber die Wintermütze! die Sonnenbrille! die Maske! Meine kleinen Ohrhänger trage ich nicht mehr, weil sich etwas von all dem immer ineinander verhängt: die Maske reißt, ein Ohnhänger geht verloren, die Brille verbiegt sich.

Dann habe ich von Freunden etwas abgeschaut und bin glücklich damit. Ich habe die Maske an einer Art Brillenkette befestigt, wenigstens sie geht mir nicht mehr verloren.

Dann passierte es die Vorwoche, dass ich einen Handschuh (einen! grr!) verloren habe. Zwei Tage später passierte es gleich noch einmal. Erstaunlicherweise habe ich den verlorenen Handschuh beide Male wieder gefunden, als wir nach einem längeren Spaziergang zum Auto zurück kamen. Denn er lag unter dem Auto. Ärgerlich, trotzdem.

Da habe ich aber die Inspiration gehabt. Die Maske hängt in meinem Hals. Im Kindergarten hingen meine Handschuhe an Schnürln, sodass ich sie nicht verlieren konnte. Vieviele Jahrzehnte ist das her? Unwichtig. Warum soll ich etwas aus der frühen Kindheit nicht wieder beleben, wenn es gut war? - Gesagt, getan. Nun hängen meine Handschuhe an einem selbstgehäkelten, recht elastischen Band, und ich kann sie nicht mehr verlieren.

So zaubert die Maske sogar noch ein Lächeln auf das Gesicht aller, die mir so begegnen.