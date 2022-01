Dieser Früchtekuchen verdankt seine Existenz der Tatsache, dass ich Orangenmarmelade gekocht habe. Den Kochtopf wollte ich nämlich nicht auswaschen, weil die feine Marmelade rund herum darin an den Wänden pickte.

Ich mischte darin schnell lieber den Teig für einen Früchtekuchen. Also frische, geriebene Äpfel, getrocknete Marillen, Rosinen, Cranberries und gemahlene Mandeln mit 2 Esslöffeln Rum eingeweicht. 2 Stunden stehen gelassen, dann Dinkelmehl und 1 Sackerl Backpulver darunter geknetet. Dabei kamen die Restaromen der Orangenmarmelade auch dazu.

Nun füllte ich den Teig, der ohne Fett, zusätzlichen Zucker und Eier auskommt, in eine Rehrücken-Form. Genauer, es waren 2 Formen, der zweite Kuchen zum Einfrieren. Ich buk die Kuchen bei 180 Grad so ca. 40 Minuten.