Was ist das?

1.) Eine Tropfsteinhöhle in Slovenien

2.) Ein Nebenprodukt der Porzellanherstellung

3.) Mein Germteig, bevor ich ihn zu Brot verbacke

Klar: Numero 3 ist es.

Das einfachste Brot: 500 g Mehl, 350 ml lauwarmes Wasser, 1 Sackerl Trockenhefe (in Covid-Zeiten immer zuhause), 1 Teelöffel Salz, sonst nichts. Ordentlich verknetet, geruht, in der Größe verdoppelt; ab in den Backofen. Dort noch einmal dicker geworden ("gegangen" sagt man dazu), dann bei 220 Grad 20 Minuten lang und bei 200 Grad weitere 25-30 Minuten lang gebacken. Fertig.

Verfeinerungen aller Art möglich: Gewürze, Kräuter hinein oder gemahlene Nüsse oder getrocknete Paradeiser; ein Klecks Schmalz oder Butter oder 1 Esslöffel Öl geht auch. Die Oberfläche mit Ei oder Milch oder Butter bepinseln.

Tiefkühlen ist möglich.