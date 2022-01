So eine Küsserei! Vor ein paar Tagen der Mohn, jetzt der Fenchel.

Aber es ist eine glückbringende Begegnung, echt zum Abbusseln.

Es geht so einfach. Ich überkoche den Fenchel in leicht gesalzenem Wasser, ca. 5-6 Minuten köchelt er.

Währenddessen schäle und filetiere ich die Bio-Orange. Mühsam, die Familie mag keine weißen Häute. Mir macht das nichts aus. Aber die weißen Häute werden trotzdem verwertet. Die Schale wird getrocknet und später zu Pulver gemahlen. Die dicke weiße Schicht unter der Schale wird eingefroren, irgendwann auch gemahlen und einem Zitronen- oder Orangenkuchen-Teig beigemengt.

Der Fenchel ist nun fast gar. Ausgekühlt lässt er sich schön dünn schneiden. Die Orangenfilet-Stückchen und der Fenchel werden vermischt, der Orangensaft gibt die Marinade, sodass nur mehr Pfeffer, Salz und das Fenchelgrün dazu kommen. Für 2 Stunden ab in den Kühlschrank, fertig.

Wer will, kann den Salat natürlich mit gehackter Petersilie, einem halben Teelöffel Honig oder gar etwas Olivenöl abwandeln.