Was habe ich zuhause? Sauerkraut, selbst fermentiert. Rote Rüben, selbst fermentiert. Frische Äpfel. Was einfacher, als all das klein geschnitten zu vermischen und mit Granatapfelsirup von unserem Türken begießen. Ein köstlicher Salat, nicht einmal Salz und Pfeffer sind nötig.

(Über das Fermentieren habe ich hier schon oft berichtet: das geschnittene Gemüse mit Salzwasser übergießen und 3-4-5 Tage nicht fest zugeschraubt stehen lassen. Es geht nichts einfacher, und die milchsaure Gärung macht aus dem rohen Gemüse eine sensationelle und gesunde Köstlichkeit.)