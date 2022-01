Uff. "Njotschi" schaut schrecklich aus, aber seit dem einmal jemand die Gnocchi nicht [njokki], sondern [njotschi] genannt hat, er wusste es nicht besser, sagen wir das auch, wenn keiner zuhört, und schmunzeln dabei.

Das war ein Covid-Restl-Kochen. Ich hatte ein halbes Sackerl Gnocchi aus dem Supermarkt im Kühlschrank. Auch einen schönen Kürbis und viel Petersil.

Ich habe die Kürbiskerne in wenig Wasser ausgekocht. Die ungeschälten halben Kürbisse bei 800 Watt 8 MInuten in die MIkrowelle gesteckt. Währenddessen die Gnocchi gekocht und Petersilie gehackt.

Die klein geschnittenen Kürbisse, ein bissl Jungzwiebelgrün, die Gnocchi und die Petersilie kamen auf etwas Rapsöl in eine feuerfeste Pfanne. Pfeffer und Salz dazu. Ich habe dann noch eine ganz leichte Béchamel-Sauce (zubereitet teils mit dem Kürbiskern-Kochwasser) darüber gegossen und das Ganze 30 Minuten lang bei 180 Grad im Umluftofen brutzeln lassen. Es war sensationell gut!

Andere Gewürze sind natürlich auch möglich.

Das Foto mit Kürbis und Karfiol ist ein Seitengleis. Ich habe, um den Ofen besser auszunützen, auch einen vorher kurz angekochten halben Rest-Karfiol angebrutzelt.