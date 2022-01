Ich sah im einem Supermarkt original südslavischen Import-Kajmak, und das hat mich an Ferien in Dalmatien erinnert: Kajmak hieß die dortige Crème fraîche. Er ist etwas fester und auch etwas salziger als unsere Crème fraîche. Der Topf war aber groß, was mache ich mit so viel Kajmak?

Ich habe meine viel zu selten verwendeten Metallformen mit fertig gekauftem Blätterteig umwickelt und ca. 13 Minuten bei 180 Grad gebacken. Inzwischen verrührte ich den Kajmak mit Marillenmarmelade. Man hätte noch Zucker oder Honig dazu mischen können, aber auch so war es gut, und durch das Salz besonders interessant im Geschmack.

Nach der Abkühlung zog ich die Blätterteig-Stanitzel vorsichtig von der Fom und füllte sie mit der Kajmak-Crème, ich stopfte noch einige Blaubeeren dazu.

Nach 2 Stunden im Kühlschrank war es eine köstliche Nachspeise.