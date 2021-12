1.) Ich habe große und kleine Kohlblätter blanchiert, damit sie den Magen und den Darm nicht reizen. Aus den kleinen Blättern habe ich ein Püree gemacht: wie Erdäpfelpüree, abr eben mit Kohl, ohne Majoran und ohne Knobauch. Ich strich dieses Püree in eine feuerfeste Form.

2.) Ich habe auf etwas Öl gehackte Zwiebeln, Rundkornreis und Rosinen angedünstet, dann mit Gemüsesuppe aufgegossen und meiner Gewürzpaste abgeschmeckt. (Elisabeths Gewürzpaste hier.)

3.) Ich habe die großen Blätter ausgebreitet, mit dem gekochten Reis gefüllt, zusammengerollt und die Rouladen auf das Kohlpüree gesetzt.

4.) Ab in den Ofen! Bei 200°C angebrutzelt, bis die Rouladen ein bisserl Farbe bekommen haben.

(Ihr habt gemerkt: Majoran und Knoblauch hätten nicht zur exotischen Gewürzpaste gepasst.)

Das Rezept ist ausbaufähig: Kokosmilch hier, frische Petersilie gehackt dort, neben Rosinen auch noch gehackte Nüsse in die Füllung usw. Der Fantasie sind auch hier keine Grenzen gesetzt.