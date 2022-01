Ich habe hier schon mehrere Chatschapuri-Rezepte empfohlen; im kaukasischen Georgien sind das runde Kuchen, oben-unten mit Teig überzogen, im Inneren hauptsächlich Käse und geriebene Nüsse. (In Georgien gibt es kaum eine Speise ohne Nüsse; wo du hinschaust, siehst du Walnusswälder.)

Zur Vorbereitung habe ich 2 Melanzani geschält, 7 Minuten lang bei 800 Watt in der Mikrowelle angebrutzelt, in große flache Scheiben geschnitten und gesalzen. Dann nahm ich den fertig gekauften Butterblätterteig (Plunderteig?) und breitete ihn über einer runden Tortenform so aus, dass die Ecken heraus hingen. Dann legte ich die Melanzani hinein und darauf die Blauschimmelkäse-Scheiben. Ich schlug nun die Ecken des Teiges zusammen. Das wurde fast ein echtes Chatschapurri.

Ich schob es für 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen (180 Grad, da kann nichts schief gehen) - und ferig war das köstliche Mittagessen.

Die Melanzanischalen habe ich übrigens getrocknet, mal sehen, ob man sie gemahlen als Gewürz - oder wenigstens Speisefarbe - verwenden kann. Meistens essen wir Melanzani mitsamt der Schale.