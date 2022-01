Aber es könnte auch Mandel oder Walnuss sein, natürlich gerieben.

Es kam so, dass ich in der Küchenmaschine Orangenmarmelade gekocht habe. Nach dem Abfüllen der Gläschen blieb noch ein Rest an den Wänden des Rührgefäßes picken. Das wollte ich nicht verschwenden. Daher bastelte ich einen Teig, der mit Orangenmarmelade als Bestandteil punktet. Es ist wirklich gut geworden.

Zugegeben, ich hatte eine Inspiration: eine Freundin brachte noch vor Covid aus Italien ein ähnliches Rezept mit, das ich aber stark vereinfacht habe.

Ich habe 3 ganze Eier im marmeladigen Mixbecher 3 Minuten gerührt, dann 130 g braunen Rohrzucker und etwas Vanille dazu gegeben, weiter gerührt. Es kamen 2 Esslöffel Orangenmarmelade und 1 Stamperl Orangenlikör dazu. Dann 100 g weiche Butter, 100 g Mehl, 50 g gemahlener Mohn, ein halbes Sackerl Backpulver und 1 Messerspitze Salz.

Rühren, rühren, dann nach ca. 5 Minuten in eine Rehrückenform gießen. Wenn die Form aus Silikon ist, muss man nicht einfetten.

Der Teig war sehr flüssig, aber nach dem Backen war es perfekt: 180°, 45 Minuten Umluft. Ich habe dann noch die Restmarmelade hinein gefüllt und oben darauf gekleckst.

Ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit Apfelmus gut funktioniert.