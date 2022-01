Ich nahm dazu geschälte frische Äpfel und Orangen, aber alle Früchte passen. Man kann die frischen Früchte auch mit Dörrobst mischen. Sie warten geputzt und in kleineren-größeren Stücken aufs Weitere. Das Stehen im eigenen Saft tut ihnen gut.

Ich schlug mit der Gabel 3 ganze Eier mit 1,5 Häferln Kristallzucker schaumig. Es kam 1 Häferl (2 deziliter) Rapsöl dazu, dann 1 Häferl prickelndes Mineralwasser und in kleineren Portionen 3 Häferl Universalmehl. Ich mischte frisch gemahlenes Orangenschalen-Pulver dazu und eine Prise Salz. Ein Restl aus einem Orangenmarmeladeglas fand auch den Weg in die Masse.

Ein halbes Sackerl Backpulver musste noch hinein. Nun kamen alle Früchte in den Teig.

Ich leerte den Teig in die Silikon-Backform, genauer in zwei, denn das ergibt viel Teig, und ich schob es bei 180 Grad in den vorgeheizten Backofen. Nach ca. 30 Minuten war der Kuchen fertig.

Nach dem Auskühlen habe ich Kleckse Apfelmus darauf gehäuft. Auch dieses Einmachglas war ein Fundstück aus den Tiefen der Speisekammer. Wir müssen es aufessen, es ist aus dem vorvorigen Jahr.