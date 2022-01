Ich liebe rote Rüben, ich habe immer welche zuhause, für den Notfall auch vorgekochte aus dem Supermarkt. Jetzt musste ich aber so ein Packerl verwenden, es soll nicht zu alt werden. Ich habe die Scheiben in eine leicht geölte feuerfeste Pfanne gelegt und verschiedene Käsereste - Parmesan, Eckerlkäse, uralten Camembert - in Fiezeln darauf geschichtet, nicht einmal gesalzen, sondern gut gepfeffert, und - zugedeckt - ab in den Backofen, bei 190 Grad. Nach 15 Minuten habe ich den Topfdeckel abgenommen und es weitere 10 Minuten brutzeln lassen.

Mit Brot und grünem oder anderem Salat eine köstliche, schnelle und leichte Mittagsspeise!