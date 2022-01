Leider wird es mit dem Virus wieder sehr ernst. Oder noch ernster als seit 2 Jahren ununterbrochen. Wir gehen also so selten wie möglich einkaufen und suchen in den Tiefen der Speisekammer und des Kühlschrankes Verwertbares.

Diese Köstlichkeit, unser Abendessen besteht aus nur zwei Lebensmitten, eben Ro Rü und Mo. Ro Rü steht für ein Reservepackerl Rote Rüben, fertig gekocht und in Folie geschweißt aus dem Supermarkt, gefunden im Gemüsefach unseres Kühlschrankes. Mo ist Mozzarella, ebendort vorgefunden.

Ich habe eine feuerfeste Schüssel mit ein paar Spritzern Sonnenblumenöl benetzt und etwa gleich große Scheiben Ro Rü und Mo hinein gelegt. Ein Hauch Salz, mehr Pfeffer, wer mag: Kreuzkümmel, und ab in den 180 Grad vorgeheizten Backofen. Nach ca. 25 Minuten war es fertig und mit Salat, einem Klecks Rahm und Brot eine köstliche warme Speise.

Mein Mann hat ein paar Paprikastreifen darauf gelegt. Gut, aber für den Geschmack nicht nötig.