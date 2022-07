Vielleicht haben die Hunnen die Völkerwanderung ausgelöst. Es geht in der Ausstellung um sie, um die Awaren, die Bulgaren und die Ungarn - Reiternomaden im 1. nachchristlichen Jahrtausend, die aus dem Osten in Europa eindrangen. Die Hunnen und später die Awaren hatten zwar mächtige Reiche aufgebaut, wurden trotzdem von der Geschichte weggefegt, die Menschen gingen in anderen Gruppen auf. Der Begriff "Volk" ist sowieso unpassend, weil nicht genau: wenige Hunnen haben eine bunte Mischung von allerlei besiegten Ethnien beherrscht, "Hunne" war eher ein Sammelbegriff. Viele "Hunnen" waren etwa in Wirklichkeit Germanen.

Die Bulgaren un die Ungarn blieben Europa erhalten, im Guten wie im Bösen.

Gemeinsam allen diesen Völkern ist die rätselhafte Herkunft, die damalige kaum oder gar nicht bekannte Sprache, die - bis auf bulgarische Ansätze - fehlende Schriftlichkeit und ihre ziemlich ähnlichen Sitten, Bräuche, Glaubensvorstellungen und auch Gebrauchsgegenstände - denn ähnliche Lebensumstände bringen Ähnliches hervor.

Die ausgestellten Objekte, darunter prunkvoller Goldschmuck, stammen mehrheitlich aus Gräbern. Mit dem toten Menschen wurde oft auch sein Pferd bestattet, daher fand man Pferdeknochen und Zaumzeug in den Gräbern.

Man kann in der Ausstellung 3 Stunden verbringen, indem man alle Erklärungen liest, aber auch schneller durchgehen, um sich dann im stimmungsvollen Innenhof einen Kaffee oder ein Mittagessen zu gönnen.