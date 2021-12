In der Tizian-Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien werden auch Damenbildnisse von Tizians Zeitgenossen gezeigt. Man sieht Ähnlichkeiten und Unterschiede, sowohl was die Themen als auch was die Maltechnik betrifft, etwa in der Darstellung der feinsten blonden Haare, des edlen Samtes, des vornehmen Pelzkragens. Auch der Schmuck der Frauen ist beeindruckend dargestellt, jede einzelne Perle schimmert. Die feingliedrigen Ketten, aus Glasfäden gezogen, lassen sich mit den 2-3 origialen Schmuckstücken vergleichen, die ebenfalls ausgestellt sind.

Die Tizian durchaus ebenbürtigen Malerfürsten sind Bellini, Giorgione, Palma il Vecchio, Tintoretto, Veronese, Bordone und auch andere.