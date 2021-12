...man Nazi-Sachen am Dachboden findet? oder in Opas Nachlass?

Mit dieser Frage befasst sich eine kleine Ausstellung im Haus der Geschichte.

Vielen Österreichern ist das passiert, viele begannen sich erst danach mit Geschichte und Familiengeschichte zu beschäftigen, und oft wurden die Fundstücke dem Museum geschenkt. Man will nicht mit so etwas unter einem Dach leben.

Die Ausstellung regt viele Fragen an, auf die man sehr schwer antworten kann.

Das Haus der Geschichte ist ein Teil der Neuen Burg auf dem Heldenplatz, Eingang Nationalbibliothek. Um sich von der schwierigen Thematik zu erholen, kann man im prachtvollen Gebäude herumspazieren.