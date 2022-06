Ja, in Barcelona gibt es schon Supergrätzel. Sie sind ein großer Erfolg, die Bevölkerung hat sie rasch angenommen, weil die Idee bzw. die Umsetzung die Lebenqualität der Anrainer aber auch der ganzen Stadt verbessert. Wie das? Die ganze Stadt profitiert davon, dass es grüner und weniger heiß wird, dass der Autoverkehr umgeleitet, aber in Wirklichkeit letztlich reduziert wird, und dass die Menschen auf der beschatteten, "möblierten" Straße quasi ein zweites Wohnzimmer finden, wo sie ein friedliches, aktives Miteinander leben können.

Das erste Wiener Supergrätzel kommt im 10.Bezirk, Favoriten, im Viereck zwischen Neilreichgasse/Leebgasse in West-Ost-Richtung und Quellenstraße/Gudrunstraße (Nord/Süd). Mittelpunkt etwa die Schule in der Herzgasse. Anrainer und Einsatzfahrzeuge werden weiter hineinfahren können, Garagen und Hausinfahrten bleiben bestehen, trotzdem wird es viel weniger Abgase und Stress geben.

Am 24.Juni gab es eine Straßenveranstaltung vor der Schule. Ich war schlau ung ging zu Mittag hin, ich wusste, in der brütenden Hitze wird es wenig Leute dort geben. Wir haben ja noch immer die Pandemie. - Es waren besonders viele Kinder da, die haben im Schatten gechillt, "Bäume gepflanzt", gespielt, auch noch mit ihren Lehrern im Freien gearbeitet. Die Infotafeln sind aufschlussreich gewesen und mehrsprachig, denn Favoriten ist ein Multi-kulti-Bezirk.

Am 9.September gibt es hier die nächste Veranstaltung, ein Straßenfest, die Bezirkszeitung wird sicher rechtzeitig einladen.