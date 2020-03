Begegnung und Bewegung in Favoriten!

Nicht nur der Titel begeisterte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch die Gäste des

zweiten HVW Mädchenschulsporttags am 27.02.2020 verließen unsere Veranstaltung mit

großer Zustimmung und Freude.

„Begegnung und Bewegung in Favoriten“ – das Motto unserer Veranstaltung brachte es

auf den Punkt, und war zugleich der Startschuss zu weiteren Aktivitäten des HVW

Netzwerks, unserem Bündnis für Favoriten.

164 Mädchen aus 5 Schulen hatten beim 2. Mädchenschulsporttag sichtlich ihren Spaß.

Schnell zeigte sich, dass Hemmnisse und Zögern/Verunsicherung durch gemeinsame

Aktivitäten überwunden wurden. Beim gemeinsamen Balancieren oder den ersten KIN

Ball Versuchen oder rasanten Handballspielen stand die Freude an der Bewegung im

Vordergrund.

Mit unseren SAMARITERN auf vier Pfoten sind wir auf den Hund gekommen - das Echo

war nicht zu überhören, den der Kontakt zu den Therapie- und Begleithunden war das

Highlight unserer Veranstaltung und zugleich ein großes Vergnügen. Durch

interaktive Kontaktaufnahme verlieren bei den zutraulichen Tieren auch die Kleinsten

schnell ihre Berührungsängste. Das war Begegnung der etwas anderen Art, aber auch

das passt zu unsrem Motto!

Neue Kontakte konnten geknüpft werden, und auch die Gäste waren aktiv in unsere

Veranstaltung eingebunden. Gerade bei KIN Ball zeigten die Gäste ihre Geschicklichkeit und

es war Ihnen anzumerken, dass Sie die ungewohnte Umgebung und die Abwechslung genossen

haben. Yvonne Rychly, in Vertretung von Herrn Sportstadtrat, Bezirksvorsteher

Marcus Franz, Abgeordnete des Wiener Landtags und Gemeinderats sowie Bezirksräte haben

mitgemacht. Ganz besonders möchten wir uns auch bei Herrn Asip Kaya, Türkischer

Generalkonsul, für sein Kommen und sein Engagement bedanken.

Unser Resümee fällt sehr positiv aus und macht Spaß auf weitere Aktivitäten im Rahmen des

Bündnis für Favoriten. Das gemeinsame Spielen mit den Mädchen und der Austausch

untereinander machte allen sichtlich Freude. Unser Motto BEGEGNUNG UND BEWEGUNG IN

FAVORITEN konnten wir plakativ darstellen und erfolgreich präsentieren.

Der HANDBALL VEREIN WIEN bedankt sich bei den Besucherinnen und Besuchern, den

teilnehmenden Schulen sowie bei den sehr motivierten Mädchen und bei deren Begleitung.