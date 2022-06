Die FH Campus Wien konnte gleich zwei Auszeichnungen ergattern: den Staatspreis Unternehmensqualität 2022 und zusätzlich auch den Sieg in der Kategorie Non-Profit.



WIEN/FAVORITEN. Als vorerst erste und einzige Hochschule in Europa sicherte sich die FH Campus Wien mit Sitz in der Favoritenstraße den Staatspreis Unternehmensqualität 2022. Neben der Nominierung konnte die Fachhochschule auch die höchste erreichbare Auszeichnung „Recognised for Excellence 7 Star“ ergattern.

Damit steht die FH Campus Wien nicht nur für qualitätsvolle Ausbildung, Forschung und Weiterbildung, sondern auch für ausgezeichnetes Unternehmerinnentum und Unternehmertum.

Hohe Qualität



Ausschlaggebend für die Auszeichnung war die hohe Qualität im Studienverlauf sowie die Verschränkung mit den Unternehmenszielen. Die Quality Austria bewertete die Fachhochschule mit ihren Departments, Studien- und Lehrgängen sowie Abteilungen der Verwaltung. Das erfreuliche Fazit: In nahezu allen Bereichen lag das Ergebnis über dem EU- und Österreich-Durchschnitt

Die Übergabe des Staatspreises Unternehmensqualität an die FH Campus Wien.

Fachkräfte sind gefragt



Akademische Fachkräfte werden in allen von der FH Campus Wien ausgebildeten Bereichen gesucht. Absolventinnen und Absolventen können in allen Disziplinen zwischen mehreren Jobs wählen.

Neben der "Stadt der Wissenschaft" am Alten Landgut kommt hier auch ein Studentenwohnheim.

Grund dafür ist, dass die Absolventinnen und Absolventen nicht nur über eine fundierte Berufsausbildung verfügen, sondern auch über wissenschaftliches Know-how sowie notwendige soziale und digitale Kompetenzen.

„Als größte Fachhochschule Österreichs bilden wir die dringend gesuchten Fachkräfte in den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Biotech, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik aus“, so Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Kein Wunder, dass der Standort am Alten Landgut zur Science City ausgebaut wird.

