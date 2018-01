Beitrag zu Uschi's Jukebox-Gruppe ~ Trainsongs

27.01.2018, 17:26 Uhr

Ein Trainsong ist ein Lied mit Verweis auf Personen- oder Güterbahnen. Sie nahmen ihren Anfang in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA und waren sowohl in der traditionellen als auch in der populären Musik als auch in allen wichtigen Musikrichtungen wie Blues, Country, Rock'n'Roll, Jazz, World, Klassik und Avant Garde vertreten.

(Quelle: Wikipedia)

Obwohl der Stellenwert der Eisenbahnen großteils sehr in den Hintergrund getreten ist, so hält deren Popularität im Lied als allgemeines Bild, auch weiterhin an. Daher gibt es heute von mir auch keine "Einzelporträts" eines speziellen Künstlers zum jeweiligen Genre, sondern eine kleine Mischung aus verschiedenen von Uschi's Jukebox umfaßten Genren.Bereits zwei Jahre bevor die erste öffentliche Eisenbahn in den Vereinigten Staaten in Betrieb genommen wurde, gab es den ersten bekannten Trainsong "The Carrolton March", welcher zwei Jahre später in Gedenken an den ersten Spatenstich der Baltimore & Ohio Railroad urheberrechtlich geschützt wurde. Ein anderes Lied, das für diesen Anlass geschrieben wurde, "Rail Road March" von Charles Meineke, wurde zwei Tage nach Cliftons Filmrecht, einen Tag vor den Zeremonien vom 4. Juli, urheberrechtlich geschützt.Neben den aufgenommenen Werken enthält die Liste Songs, die den ersten Wachszylinder-Aufzeichnungen des späten 19. Jahrhunderts vorangingen und entweder als Breitseiten oder Notenblätter veröffentlicht wurden.Damit ein Lied in die Liste aufgenommen wird, müssen Züge oder verwandte Fahrzeuge wie Trolleys und U-Bahnen in den Songtexten oder mit Instrumenten, die von den Klängen und Rhythmen vorgeschlagen werden, hervorgehoben werden.Songs, deren Titel oder Liedtext nur nebenbei auf Züge verweisen, wie Bruce Springsteens "I'm on Fire", Gordon Lightfoot "Early Morning Rain" und Hank Williams "Ich bin so einsam, dass ich weinen konnte" sind nicht enthalten.Ich wünsche allen Interessierten viel Freude beim Reinhören und hoffe, dass bei dieser bunten Mischung etwas für alle Interessierten dabei war. LG Sylvia