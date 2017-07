Favoritner Straßenfest

PAKIMU möchte ein Straßenfest der Begegnungen veranstalten. Gerade der Ort zwischen Reumannplatz und Keplerplatz befindet sich in einer sehr prekären Lage. Drogen, Alkohol, Gewalt! PAKIMU möchte an diesen Tag den Menschen ein Gesicht schenken. Es werden einige Obdachlose bei uns Mitarbeiten um zu zeigen obdachlos ist nicht nur Alkohol, Drogen und Gewalt. Straßen Musiker und Straßen Künstler werden an diesen Tag bei uns auftreten. Besucher können in ein Gespräch kommen mit betroffenen und erfahrenen Personen aus der sozialen Arbeit. Die für alle fragen offen stehen und sich auch die Zeit nehmen, um diese Fragen zu beantworten. Wir haben auch Politiker aus dem Bezirk eingeladen, die gerne Ihre Fragen beantworten. Eines darf man aber nicht Vergessen, es ist ein Straßenfest und der Spaß, soll im Vordergrund stehen. Es soll ein Tag der Freude und Entspannung sein bei Stimmungsmusik und für das kulinarische Wohl sorgt der Verein PAKIMU mit einer Grillbar und Getränkebar. Wo der gesamte Reinerlös für die Eröffnung des Tageszentrum genutzt wird. Damit PAKIMU seine Aufgabe übernehmen kann. Eine Begegnung für Jung und Alt. Bei Stimmungsmusik soll das Fest, auch zu einem Fest werden.

Der Verein

Der gemeinnützige Verein PAKIMU - Hilfe für Obdachloseeltern unterstützt seit 2015 Obdachlose, Wohnungslose mit verschiedenen Projekten und Maßnahmen in den Bereichen Mobilbetreuung, Information und sozialer Betreuung. Insbesondere bemüht sich PAKIMU darum, das Obdach sowie Wohnungslose Personen einen Ort finden damit sie mit Ihrem Kind zeit verbringen können. Damit unsere Zielgruppe das Besuchsrecht mit ihren Kindern zu verbessern und wir sie auf ihrem Weg begleiten.