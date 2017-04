Frühjahrstreffen 2017 Seniorenreisen Stadt Trebinje am 17042017

28.04.2017, 18:39 Uhr

I Bin dabeiStadt Trebinje am 17042017Das sind Fotos rasch und schnell also Schnappschüsse ohne Firlefanz würde ich sagen. Man möge mir verzeihen wenn nicht alle von Schönheit, Klarheit geprägt sind.Aber es war ja viel zu sehen und hat sich einiges getan.Wir waren schön öfters mit Seniorenreisen I bin dabei und werden immer angenehm überrascht.LG Renate die Hobbyfotografin

TrebinjeStadt in Bosnien und HerzegowinaTrebinje ist eine Stadt im südöstlichen Zipfel von Bosnien und Herzegowina in der Nähe der Grenze zu Montenegro und Kroatien. WikipediaFläche: 854,5 km²Wetter: 19 °C, Wind aus SO mit 39 km/h, 34 % LuftfeuchtigkeitOrtszeit: Freitag, 18:10Postleitzahl: 89101Einwohner: 31.433 (2013)Koordinaten: 42° 43′ N, 18° 19′ O Koordinaten: 42° 42′ 31″ N, 18° 19′ 17″ O |Höhe: 274 m. i. J. dieser Text aus dem Internet