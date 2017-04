Frühjahrstreffen mit den Seniorenreisen 2017 1.Teil

22.04.2017, 18:09 Uhr

Dubrovnik „ Eine Stadt und drei Länder.Wir fahren immer mit den Bezirk bei diese Treffen mit.Unsere Reisebegleiterin Hilde ist für die Bezirks-Organisation zuständig.Einmal möchte ich es gerne erwähnen das wir sehr umsorgt werden.Ab den Treffpunkt beim Autobus der uns auf den Flughafen Schwechat bringt brauchen wir uns gar nicht mehr um unsere Koffer zu kümmern. Das machen alles die roten Engel von Seniorenreisen.Unser Koffer steht dann im Hotel vor unseren Zimmer.Das ist schon sehr toll und angenehm.

Unser Hotel war das Epidaurus.Unsere Reiseleiterin im Hotel war Katharina die uns ganz herzlich begrüßte.Im Hotel angekommen in Cavtat (Dubrovnik) haben wir uns es mal gemütlich gemacht und auch mit den Hotel vertraut.Der Blick über das Meer vom Hotel aus ist gigantisch. Man sieht es auch dann bei den Fotos die ich präsentiere. (©rb31)Bin nur Hobbyfotografin und aber auch keine Reporterin schreibe so wie es mein „Herz und Gefühl“ sagt.Das Buffet war jeden Tag Spitze für alle Menschen hier.Man sieht es teilweise auf meinen Fotos.Nach dem Mittagessen bezogen wir unsere Zimmer und dann konnten wir unsere Umgebung kennen lernen.Vom Hotel aus war auch der Strand am Meer hervorragend.Leider war es halt noch zu kalt das schöne Meer.Das war am 12.04.2017Fortsetzung folgt.