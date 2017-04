Frühjahrstreffen mit den Seniorenreisen 2017 Dubrovnik „ Eine Stadt und drei Länder. 2. Teil

24.04.2017, 16:39 Uhr

Vormittag freie Zeit zum Kennen lernen der Umgebung.Nach dem Mittagessen was hervorragend war, wurden wir mit den Autobus abgeholt zum Begrüßungsfest.Es war wieder alles gut organisiert.Auch dieses Begrüssugsfest war wieder eine wunderschöne Veranstaltung. Immer den Reiseland angepasst.Die Fotos zeigen es ja, Menschen auch in wunderschöne Tracht.Was mir besonders am Ende diese Begrüßungsfest immer besonders gefällt, das alle miteinander singen.Das zeigt schon eine große Einigkeit der anwesenden Gäste und Veranstalter.

Ilse hat mich auf ein Video aufmerksam gemacht, dafür sage ich auch danke schön das Riccardo die Francesco im Facebook platziert hatte.Ich hoffe Riccardo di Francesco hat nichts dagegen das ich es jetzt hier einfüge zu meinen Fotos ©rb31. Leider habe ich nicht so einen guten Platz zum Fotografieren gehabt.Herzlichen Dank an Ilse und Riccardo.Liebe Grüße Renate