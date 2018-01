Information:Favoriten: Bilder-Ausstellung und Musik-Nachmittag

16.01.2018, 16:50 Uhr

„Kreuz und Quer“ (17.1.) und „Land des Lächelns“ (20.1.)

Der Verein „Kultur 10“ ist der Organisator zweier Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38): Am Mittwoch, 17. Jänner, zeigt die Malerin Marianne Schöftner eine vielfältige Kollektion ihrer Arbeiten. Die Gemälde-Schau mit dem Motto „Kreuz und Quer“ ist ab 19.00 Uhr zu betrachten. Der Eintritt ist frei. Unter dem Titel „Von Varazdin ins Land des Lächelns“ interpretieren die Sänger Ingrid Merschl, Ivan Benitez und Max Buchleitner am Samstag, 20. Jänner, ab 15.00 Uhr, ausgesuchte Kompositionen von Emmerich Kalman und Franz Lehar. Bei dem Musik-Nachmittag zahlen die Besucherinnen und Besucher jeweils 10 Euro („Musikschutz“). Mehr Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/534 69 89.

Marianne Schöftner präsentiert im „Waldmüller-Zentrum“ einen Querschnitt durch ihr malerisches Schaffen. Im Mittelpunkt der Gemälde stehen Stadt, Land und Natur. Abstrakte Arbeiten in Acryl und Mischtechnik-Bilder vervollständigen die Kollektion. Zu den Werken in ihrer Ausstellung „Kreuz und Quer“ meint die kreative Künstlerin: „Die Bilder spiegeln die Liebe zur Musik, zur Natur und natürlich zur Farbe!“.

E-Mails an „Kultur 10“: waldmuellerzentrum@chello.at

Anlässlich des 70. Todestages von Franz Lehar (1870 – 1948) und des 65. Todestages von Emmerich Kalman (1882 – 1953) hat die Sopranistin, Moderatorin und Programm-Gestalterin Ingrid Merschl eine „Hommage an die beiden großen Melodienzauberer“ liebevoll arrangiert. „Spritzige und melancholische Lieder und Duette aus wunderbaren Operetten, die Welterfolge wurden“ sind an dem Nachmittag zu hören. Begleitet werden die Sänger Ingrid Merschl, Ivan Benitez sowie Max Buchleitner von den charmanten Instrumentalistinnen Irina Nikolayeva und Elena Rozanova. Das ehrenamtlich tätige „Kultur 10“-Vereinsteam ist per E-Mail zu erreichen: waldmuellerzentrum@chello.at.

